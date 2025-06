In Polonia l’incontro tra i produttori

Si è svolto a Wroclaw, in Polonia, il Congresso della CET, la federazione europea dei produttori di piastrelle ceramiche. Hanno partecipato circa 25 rappresentanti da otto paesi, con la delegazione italiana, guidata dal dg di Confindustria Ceramica Armando Cafiero, composta da Andrea Canetti, Francesca Ebaldi, Mauro Rullo. Oggetto dell’incontro l’importanza strategica per l’industria ceramica: i problemi del commercio internazionale ed i dazi imposti da Trump, oltre alle azioni necessarie per rendere le politiche climatiche UE compatibili con le realtà tecnologiche del settore.