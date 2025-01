"In via Matteotti rifiuti e insulti. La sera sbandati senza controllo"

Continuano gli episodi di degrado urbano nella zona di via Matteotti, a pochi passi dal centro cittadino. A denunciare ancora una volta quello che sta accadendo sono alcuni residenti, che al Carlino raccontano: "Questa situazione sta andando avanti da mesi se non da anni, e ancora non vediamo una soluzione all’orizzonte. Siamo ormai all’esasperazione, anche perché ne va della nostra sicurezza e della nostra incolumità, così come della sicurezza di chi si trova a passare da queste parti. Il problema – continuano i residenti – sono gli sbandati che si ritrovano in questa zona, e che sembra non ci sia modo di dissuadere ad andare altrove. Il risultato di questo è sotto gli occhi di tutti: ogni giorno ci ritroviamo sotto casa bottiglie vuote di birra e di altri alcolici, oltre a rifiuti e a escrementi umani. Se ci azzardiamo a dire qualcosa a questi gruppi di stranieri che stazionano diverse ore al giorno lungo via Matteotti, veniamo insultati e presi a male parole. In passato è capitato e non è certo una piacevole esperienza. Finora non ci sono mai stati scontri anche perché cerchiamo in ogni modo di evitarli, ma vivere qui non è affatto piacevole. Anche solo uscire la sera per la raccolta porta a porta dei rifiuti, è qualcosa che alcuni di noi percepiscono come insicuro. In altri termini: ci sentiamo prigionieri nelle nostre case. Più volte abbiamo contattato la polizia municipale e le forze dell’ordine. Abbiamo discusso col problema anche con l’amministrazione comunale. Tuttavia, dopo mesi di rassicurazioni e promesse, in via Matteotti è cambiato poco o nulla: gli stessi sbandati continuano a riunirsi, a svolgere i loro traffici e a sporcare". m.ped.