’Inalca Food & Beverage’ si espande ancora e conquista Hong Kong

Nuovo traguardo tagliato con successo per Inalca Food & Beverage (IF&B), società controllata dalla castelvetrese Inalca S.p.a., specializzata nella distribuzione internazionale di prodotti alimentari made in Italy. Inalca Food & Beverage ha infatti stretto un accordo con la famiglia Cascino per la creazione di una nuova Holding su Hong Kong, denominata Casina Ltd; IF&B sale ad una partecipazione del 70%. La famiglia Cascino manterrà comunque una quota rilevante (30%). La nuova società, oltre a rilevare tutte le attività cinesi gestite da Cascino, ha assorbito gli asset di IF&B in Cina, con le piattaforme distributive di Shanghai, Pechino, Zhongshan Dongguan e Chengdu. "La nuova realtà societaria – si legge in una nota aziendale - consentirà pertanto di estendere il business ad ulteriori province della Cina con alto potenziale di crescita: Suzhou, Hangzhou, Nanjing, Wuxi, Ningbo, Wenzhou ed altre città nelle province dello Jiangsu e dello Zhejiang. Augusto Cremonini, ceo di IF&B, ha commentato: "Con questa operazione IF&B ha l’opportunità di accelerare ulteriormente lo sviluppo nel mercato cinese".