Incendio a Mirandola: notte di paura in una palazzina

Attimi di paura nella notte tra sabato e ieri, quando le fiamme hanno iniziato a divampare all’interno di una palazzina in via Gregorio Agnini 35 a Mirandola.

Erano da poco passate le 23, infatti, quando le fiamme – partite dalla cucina di un appartamento al primo piano, all’interno della palazzina – avevano fatto scattare i primi allarmi lungo la via, dove i cittadini e i residenti in zona non hanno esitato a chiamare i vigili del fuoco.

Pare che l’incendio sia infatti partito, per cause accidentali, proprio dal piano cottura: all’interno dell’appartamento si trovava soltanto una persona anziana, una donna, prima medicata per intossicazione sul posto dai sanitari del 118 e poi portata poco dopo all’ospedale di Mirandola a scopo precauzionale.

La palazzina, sabato notte, è stata quindi inizialmente evacuata per accertamenti e, soltanto temporaneamente, resa inagibile. L’incendio, grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari di Mirandola, giunti velocemente sul posto, è riuscito a limitarsi soltanto alla stanza da cui è divampato l’incendio.

Fortunatamente, quindi, non ci sono stati feriti: le fiamme hanno bruciato soltanto alcuni mobili della cucina, utensili e, ovviamente, la cappa da cui presubilmente è partito il principio di incendio.

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri e il 118.

La donna pensionata e residente in via Agnini, vive da sola: è stata dimessa poche ore dopo ed è potuta tornare a casa appena l’edificio è tornato agibile.

Una notte di paura, insomma, che ha messo in allerta i residenti della stessa via a Mirandola, non appena i residenti si sono accorti del fumo che fuoriusciva dalla palazzina.