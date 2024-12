Incendio e danni ingenti a Cercol: "Grazie ai pompieri nessun ferito"

Spaventoso incendio ieri mattina, intorno alle 8.30 all’interno di una grossa azienda di prodotti per la ceramica, a Sassuolo. Si tratta della Cercol di via Valle D’Aosta. Il rogo si è sviluppato nei macchinari situati al secondo piano interrato e i lavori di spegnimento sono risultati lunghi e delicati viste le altissime temperature raggiunte. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, però, il rogo è stato circoscritto e non si sono registrati feriti, seppur i danni registrati risultino ingenti.

"Probabilmente a causa di un problema ai macchinari si è originato un incendio – ha spiegato l’ Ispettore dei vigili del fuoco, Silvano Patrocli – si parla del secondo piano interrato, una profondità di dieci, dodici metri. L’intervento è stato difficile perchè siamo dovuti entrare al secondo piano interrato dove non si entrava a causa del calore: si parla di 150 gradi al primo piano, abbiamo fatto fatica arrivare al secondo. E’ stato un intervento difficile ma è andata bene. Le squadre di Sassuolo sono intervenute subito e non ci sono stati feriti".

Valentina Reggiani