Modena, incidente a Camposanto: ferita una 29enne

Incidente nella Bassa modenese

Camposanto (Modena), 8 febbraio 2023 – Due incidenti ‘fotocopia’, a pochi minuti l’uno dall’altro, si sono verificati oggi nella Bassa. Il più grave, poco dopo le 12.30 a Camposanto, in via Per San Felice dove sono entrati in collisione un autocarro Renault e una vettura. Ad avere la peggio è stata la 29enne alla guida dell’auto che è stata portata in elisoccorso a Bologna.

Sul posto, la Polizia Locale di Camposanto per i rilievi, i sanitari del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco di San Felice che solo pochi minuti prima erano intervenuti su un incidente ‘fotocopia’ a Medolla, all’incrocio tra le vie Canalazzo e Sparato.

Secondo una prima ricostruzione, il corriere alla guida di un furgone nell’immettersi su via Sparato avrebbe urtato la vettura che stava sopraggiungendo.

Feriti in modo non grave i giovani conducenti dei due mezzi, entrambi condotti a Baggiovara.

Sul posto, ambulanza e sanitari del 118, la Polizia Locale di Medolla e i pompieri di San Felice. Dopo quasi 4 ore, il tratto è tornato pienamente percorribile.