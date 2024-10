Incidente in moto, muore anche la passeggera

Una doppia tragedia e due province in lutto. È morta anche Giulia Zanardi – la 33enne parrucchiera che ha lavorato nel salone Vogue di Sassuolo – coinvolta nell’incidente di sabato sera avvenuto a Scandiano. Il cuore della giovane – che era in sella sulla moto condotta dal 49enne Alessandro Bortoletti, deceduto sul colpo – ha cessato di battere martedì sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dove si trovava ricoverata in condizioni disperate dopo essere stata portata d’urgenza in elicottero dopo lo schianto. La ragazza abitava a Scandiano ma ha lavorato per anni a Sassuolo nel salone di Vogue dove si era fatta tanti amici tra le clienti affezzionate e i colleghi. Lascia un figlio piccolo e la mamma Pom, di origini asiatiche. La notizia della sua morte ieri si è rapidamente diffusa nel distretto ceramico, suscitando grande dolore e commozione. Anche il sindaco scandianese Matteo Nasciuti ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la tragica morte di Giulia. In passato la ragazza aveva appunto lavorato come parrucchiera a ‘Vogue Parrucchieri’ nelle sedi di Scandiano e Sassuolo. Numerosi i messaggi di condoglianze arrivati ai famigliari attraverso i social. A ieri le esequie della 33enne non erano state ancora fissate. Probabilmente si svolgeranno nei prossimi giorni quando sarà rilasciato il nullaosta. Si svolgeranno invece domani pomeriggio i funerali (a cura dell’agenzia Oliverio) di Bortoletti: alle 15, nella chiesa del cimitero nuovo di Coviolo, sarà celebrata la Messa funebre e la salma sarà poi cremata. L’incidente si era verificato sabato poco dopo le 22. Bortoletti era morto sul colpo dopo essersi schiantato a Scandiano con la moto contro un palo su via Statale alla rotonda con via Mazzini. Il 49enne, proveniente dalla città, avrebbe imboccato la rotatoria ad elevata velocità.

L’uomo ha perso il controllo del mezzo. Il 49enne e la 33enne erano stati sbalzati a terra finendo nel cortile di un plesso commerciale. Sul posto erano prontamente arrivati i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. La ragazza, dopo le prime cure, era apparsa in condizioni molto gravi ed era stata quindi trasferita con l’elisoccorso al nosocomio di Parma. Al Maggiore è stata sottoposta alle cure del caso da parte dei medici, e, dopo aver lottato tra la via e la morte, ha perso la vita anche la giovane 33enne.

Matteo Barca