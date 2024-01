Auto contromano in tangenziale a Modena: due feriti

Modena, 18 gennaio 2024 – Nuovo incidente sulla tangenziale nord di Modena. Sono rimaste coinvolte due auto e sono due le persone ferite. La diramazione per Sassuolo della tangenziale era stata chiusa e poi riaperta al chilometro 5.

La dinamica dell’incidente

L’incidente avvenuto questa mattina sulla tangenziale Modena-Sassuolo, in direzione Sassuolo, è stato provocato da un’auto che ha imboccato la strada contromano. Alla guida dei veicolo che si è immesso sulla tangenziale in direzione contraria a quella di marcia c’era un giovane di vent’anni. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura in transito, condotta da un uomo, Il ventenne ed il secondo conducente sono rimasti feriti nello scontro frontale, entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica che ha portato il ventenne ad imboccare la tangenziale contromano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.