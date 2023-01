Incidente a Pievepelago (Modena): auto si ribalta, morto un uomo

Incidente a Pievepelago (Modena), morto un uomo di 62 anni

Modena, 14 gennaio 2023 – Tragedia questa notte a Pievepelago in via Isola Lunga, sull’Appennino Modenese. Poco dopo la mezzanotte un'auto è finita fuori strada cappottando in un terribile incidente stradale.

Morto sul colpo il conducente di 62 anni estratto dai Vigili del Fuoco giunti rapidamente in posto dal locale distaccamento volontario.

L'uomo è stato purtroppo dichiarato deceduto dai sanitari 118. Rilievi dei Carabinieri.