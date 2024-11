Inclusione, solidarietà e futuro. Torna il premio ’Mamma Nina’

Sarà consegnato ufficialmente il prossimo 1° dicembre il premio ‘Mamma Nina’ da parte del Tavolo culturale per la Festa del Patrono. Destinatario del riconoscimento è Dedalo, OdV associazione promossa dagli enti e dalle associazioni di volontariato aderenti al Tavolo delle Povertà di Carpi, e il cui obiettivo è la creazione di percorsi di inclusione sociale e finanziaria rivolti a persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica a causa della perdita del lavoro, della difficoltà di trovarne o di altre situazioni di emergenza socio-economica. La scelta di Dedalo (comunicata durante la messa del patrono di maggio) è avvenuta a seguito di un bando pubblico lanciato per l’occasione e il conferimento del premio è stato possibile grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale che ha devoluto l’intero incasso (5mila euro) del concerto di Simone Cristicchi e Amara, a sostegno dell’iniziativa. Come data è stata scelta la ricorrenza del 67° anniversario della morte di Mamma Nina (che cade precisamente il 3 dicembre): il 1 dicembre, alle 16.15, in Sala Duomo, si terrà l’incontro ‘Premio Mamma Nina: Dedalo si racconta… storie di volontariato del nostro territorio’, con la presentazione dell’associazione da parte del presidente Fulvio Ferrarini, la testimonianza di un volontario del centro ascolto di Dedalo, l’esperienza di formazione svolta all’istituto Meucci e il racconto di un esempio di coprogettazione, con il progetto ‘Un argine all’azzardo’. Dopo la consegna del premio da parte delle autorità, alle 18, in Cattedrale, celebrazione della messa per commemorare l’anniversario della morte di Mamma Nina e il trigesimo di Sorella Anna Rita.

m. s. c.