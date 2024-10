Incrementi salariali?. Non sostenibili

Di aumenti di salario non se ne parla, mentre per il reperimento degli alloggi per gli autisti ci sono a disposizione 4 bed & breakfast a Reggio. I Comuni e le Province di Modena, Reggio e Piacenza – i soci pubblici – sono a quanto pare insoddisfatti per la bozza di piano industriale presentata ieri al Consiglio di amministrazione di Seta da parte dell’amministratore delegato Riccardo Roat.

Nel documento di cui siamo entrati possesso si legge tra l’altro che "un tema particolarmente critico è rappresentato dalla valutazione delle varie richieste di incremento salariale, che hanno valori potenzialmente oggetto di trattativa e che non sono al momento ragionevolmente quantificabili, stante anche le aspettative dei sindacati". Alcune richieste, peraltro, "sono di fatto inconciliabili o alternative. Il tema della sostenibilità economica delle varie azioni, con riferimento in modo specifico a quelle sull’incremento salariale, è critico e non si individuano margini di efficientamento adeguati a creare una sostenibilità". Sta particolarmente a cuore all’ad il "rinnovo della flotta" in senso green e le facilitazioni nel pagamento dei titoli di viaggio, mentre per quanto riguarda il reperimento degli autisti l’ad fa presente che "accanto alla fase di ricerca e selezione sono state attivate e proseguiranno altre iniziative, fra cui soluzioni di B&B (4 posti letto Reggio Emilia) e di appartamenti per brevi periodi per i primi mesi a carico di Seta e con minimo contributo da parte del lavoratore".

Tra i soci, a quanto si apprende, si è aperta una riflessione sull’adesione alla holding in costruzione.