Inflazione, a febbraio cala la febbre dei prezzi. Diminuisce la ristorazione, ma non le bollette

Dopo il forte incremento di gennaio l’inflazione, nel mese di febbraio, fa registrare una leggerissima decelerazione dell’indice generale, dovuta principalmente ai cali riguardanti i servizi ricettivi. Stabile il carrello della spesa.

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, calcolato sul territorio comunale a febbraio, produce infatti una variazione positiva di +1,1% su base tendenziale annua, affiancata da una lieve flessione (-0,1%) a livello congiunturale, come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat.

A febbraio, in particolare, risultano in calo i servizi ricettivi e di ristorazione (-1,2%); comunicazioni (-0,7%); ricreazione, spettacoli e cultura (-0,2%); mobili, articoli e servizi per la casa (-0,1%). Invariati, invece, prodotti alimentari e bevande analcoliche; istruzione; abbigliamento e calzature. Mentre aumentano bevande alcoliche e tabacchi (+1,6%); abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,4%); altri beni e servizi (+0,3%); trasporti (+0,2%); servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%).