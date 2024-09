Its Maker Academy, l’imprenditore Corradini confermato alla presidenza

Sarà ancora il modenese Ormes Corradini, imprenditore nel settore dell’automazione, il presidente di Fondazione Its Maker Academy. Lo scorso 12 settembre si è insediato il nuovo CdA dell’ente di formazione, eletto dai soci dopo il cambio di statuto che il Parlamento ha richiesto a tutti gli Its d’Italia per renderli sempre più al centro delle strategie formative del paese, anche come attuatori di programmi Pnrr. In occasione dell’insediamento, come previsto da statuto, il cda ha riconfermato alla presidenza Ormes Corradini, imprenditore di Sce (impresa del settore automazione con sede a Baggiovara), che in questi anni alla guida di ITS Maker ha raggiunto notevoli risultati in termini di crescita e sviluppo dell’offerta formativa.

"La scelta del nuovo cda di affidarmi nuovamente la presidenza della Fondazione mi gratifica e mi onora, pur nella consapevolezza che c’è tanto ancora da fare – è il commento del presidente Corradini –. Ringrazio i membri del cda e i soci per la fiducia, che mi impegnerà a ripagare proseguendo il percorso di crescita iniziato in questi anni. Davanti a noi abbiamo un triennio di sfide importanti. In primo luogo, vogliamo elevare ulteriormente la qualità della nostra offerta formativa, che nel breve periodo ci porterà ad inserire circa 500 tecnici ogni anno nelle imprese del settore dell’automazione e dell’automotive Allo stesso tempo, vogliamo migliorare il servizio verso le ragazze e i ragazzi che ci scelgono, grazie alla collaborazione tra imprese, scuola, mondo accademico e territorio, la chiave del successo del modello IT.

r.m.