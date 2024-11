La biblioteca Cionini trasloca e si rifà il look

La Biblioteca Cionini cambia temporaneamente sede, a causa dei lavori di ristrutturazione che interesseranno il luogo. Grazie a un finanziamento intercettato dai fondi P.N.N.R. gli impianti della biblioteca saranno ammodernati e resi più accoglienti: il cantiere aprirà appena dopo il 7 dicembre, ultimo giorno in cui la Cionini sarà interamente usufruibile al pubblico. Dal 13 gennaio, la biblioteca si sposterà nel nuovo spazio rinominato "Cionini Pop-Up", sito in Piazzale Avanzini, fino a lavori compiuti (si pensa, indicativamente, a luglio 2025). I servizi, seppur ridimensionati, rimarranno comunque accessibili alla cittadinanza (prestazioni quali prestito libri, consulenza da parte degli operatori e consultazione di letture). Mancherà invece, all’interno dell’area provvisoria, un’aula studio - per ovviare a tale problematica, l’Amministrazione si è accordata per ‘crearne’ una dentro al Temple Bar, aperta in settimana dalle 14:00 alle 18:00. "Le Paggerie saranno rinnovate nel loro complesso - commenta l’Assessore Federico Ferrari - compresa, quindi, la Biblioteca Cionini. Ci siamo adoperati per far sì che non chiudesse al pubblico, poiché rimane un servizio essenziale per la vita quotidiana di centinaia di sassolesi. Grazie a un prezioso lavoro di squadra possiamo annunciare che la biblioteca chiuderà solo dal 7 dicembre al 13 gennaio, per permettere lo sgombero dei locali, data in cui aprirà in versione ‘Pop-Up’ su Piazzale Avanzini. Tutti i servizi saranno garantiti nella nuova sede, che resterà aperta fino alla fine dei lavori. Abbiamo lavorato in sinergia con il territorio e il grande cuore delle associazioni di Sassuolo ci permette di non rinunciare a nessuna delle attività che la Cionini offre. Sarà, infatti, possibile andare a studiare dal lunedì al venerdì al Temple Bar. Le attività legate alla promozione della lettura si trasferiranno, invece, al piano superiore, al Teatro Andrea Rompianesi". I nuovi orari della Cionini saranno: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 14:00; martedì e giovedì dalle 8:30 alle 19:00; sabato dalle 8:30 alle 13:00.

Gabriele Arcuri