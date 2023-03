La Croce Rossa con un mezzo in più

Ieri mattina in piazza Grande è stato presentato il 17esimo mezzo di soccorso della flotta del comitato modenese della Croce Rossa. A ricevere simbolicamente l’ambulanza, che verrà usata per le attività di soccorso e per le emergenze legate al 118, una delegazione della Cri di Modena composta dal presidente Carlo Meschiari, dalla delegata allo sviluppo Lola Fabbri oltre a una ventina dei 600 volontari dell’associazione, insieme al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alla rappresentante di Fondazione di Modena Maurizia Gherardi. "Fondazione - spiega il presidente Meschiari - ha finanziato il mezzo a fianco della cospicua donazione di un modenese che preferisce restare anonimo. Ormai la nostra flotta è ampia ed è a disposizione dei cittadini visto che noi continuiamo a fare la nostra parte per le vulnerabilità del territorio". Conferma il sindaco Muzzarelli: "Il nuovo mezzo, per un ente che è un punto di riferimento del sistema sociale e assistenziale della nostra comunità, insieme a tante altre tutte straordinarie. C’è per Croce Rossa un valore doppio visto che ha sede all’RNord dove svolge una funziona importante nella riqualificazione". "Stiamo da anni sostenendo il sistema dell’emergenza territoriale - spiega Gherardi, coordinatrice del welfare della Fondazione modenese - e con i bandi 2021 e 2022 dedicati al soccorso in pandemia abbiamo investito 350mila euro per 17 progetti a Modena".

s.l.