La dottoressa Bonesi è andata in pensione, ma il sostituto non c’è ancora "Più di mille pazienti costretti a spostarsi nei comuni vicini, l’Ausl intervenga"

"Uno storico medico di famiglia (Maria Grazia Bonesi, bravissima dottoressa) è andato in pensione ma l’Usl non nomina il sostituto. Più di mille pazienti sono ora costretti a migrare in altri comuni". A denunciare la situazione è ora la consigliera di opposizione Sabina Piccinini (nelle scorse settimane aveva già rimarcato il medesimo problema il consigliere Luciano Rosi), che affronta di nuovo questo problema che sta interessando diverse centinaia di sancesaresi. "Quanti – si chiede la consigliera – possono permettersi di spostarsi autonomamente? Sono rimasti due soli medici. Ad oggi non si ha notizia dell’arrivo di un sostituto. Di conseguenza, tanti ex pazienti devono ’migrare’ in altri comuni del distretto sanitario". Dall’altra parte, Ausl ammette il problema e spiega: "La situazione è nota all’Azienda Usl; infatti, già lo scorso mese di ottobre l’Azienda sanitaria ha messo a bando una zona carente nel Comune di San Cesario, purtroppo andato deserto, e di cui ha riproposto ora la pubblicazione. A seguito di alcuni nuovi elementi intervenuti il Distretto, insieme alle Cure primarie, hanno subito provveduto ad una riverifica complessiva dei Medici di Medicina Generale nell’intero territorio per mettere in atto possibili miglioramenti. In tal senso, a fronte di una situazione complessa, era già stato fissato per l’inizio della prossima settimana un incontro con l’amministrazione con l’obiettivo di riuscire a migliorare la continuità assistenziale ai cittadini di quell’area".

m.ped.