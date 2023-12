La Lega: "Patti Smith in Duomo, è inopportuno"

La Lega non ha gradito l’esibizione della rockstar americana Patti Smith in Duomo. Non per la cantante in sè, ma per il luogo, che secondo gli esponenti del Carroccio non è il più adatto a un concerto di quel tipo

"Sarò contro corrente ma poco importa – sostiene l’esponente leghista Valentina Mazzacurati – Quando si vedono tali esperimenti un cittadino, cattolico ha il dovere di denunciarlo. Patti Smith canta in Duomo. Non fuori. Dentro. Il Duomo utilizzato come un qualsiasi stadio o palazzetto. Peccato che non lo sia. Che sia la casa dei fedeli, il tempio di Dio. E non il dopo lavoro dei cittadini. Poco importa che costei canti canzoni di pace (ci mancherebbe altro!). Questa manifestazione poteva essere svolta ovunque, ma non in Duomo. E, magari sarei anche passata ad ascoltare (forse). Ma questa messa in scena oltre ad essere inopportuna è offensiva. Offensiva per chi crede che la chiesa sia un luogo di riflessione, di preghiera, di silenzio. E non il luogo di luci psichedeliche e canti commerciali ancorché di pace. Destinare un luogo sacro a momenti commerciali equivale a paragonarlo ad un luogo qualsiasi. Prego che Dio ci salvi da questa mercificazione di ogni momento della nostra vita. E spero che, chi ha pensato che fosse una trovata innocua, provi a rifletterci meglio. La riflessione protegge dalle scelte frettolose e spesso inopportune".

Sulla stella linea il consigliere della Lega Giovanni Bertoldi che affida ai social il suo pensiero: "Francamente trovo riprovevole che il nostro millenario Duomo venga trasformato in una discoteca con luci psicadeliche, urla e schiamazzi durante il concerto a pagamento di Patti Smith. Proprio non era il caso: questo evento poteva benissimo essere ospitato al Teatro Comunale o al Palazzetto dello Sport! Tra l’altro, sono stati cantati brani assolutamente non adatti ad una chiesa, come ’Because the night’ che esplora il tema dell’amore, della lussuria e della passione vissuta durante la notte".