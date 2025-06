La lezione-concerto di Bietti su ’Pagliacci’ di Leoncavallo

Passione, tradimento, vendetta. In ’Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo si condensano tutte le emozioni più intense di un amore contrastato e ferito. Non a caso, proprio quest’opera (che debuttò nell’ultimo decennio dell’Ottocento) è considerata fra i capisaldi del periodo verista, e di solito viene rappresentata in dittico con ’Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni, che pure racconta tradimento, conflitti interiori, dolore. E morte.

Sarà dedicata proprio a ’Pagliacci’ di Leoncavallo la lezione-concerto che il notissimo musicologo e divulgatore Giovanni Bietti, fra i conduttori delle ’Lezioni di musica’ su Radio3 Rai, terrà domani sera alle 21 nel giardino della Casa Museo Pavarotti a Santa Maria Mugnano (a ingresso gratuito, ma in questo caso con prenotazione obbligatoria) nell’ambito della rassegna ’Misica Maestro!’. Con il suo stile sempre chiaro e coinvolgente, il maestro Bietti guiderà gli spettatori nell’analisi musicale e drammaturgica dell’opera che – con l’aria ’Vesti la giubba’ – fu tra i cavalli di battaglia anche di Luciano Pavarotti (sul web si può trovare, per esempio, il video di una sua toccante esibizione al Metropolitan di New York, e alla Casa Museo è esposto il suo costume di scena).

Sarà spiegato il celebre Prologo e si parlerà dell’intreccio fra realtà e finzione, sempre alternando la parola a momenti musicali dal vivo. Verrà messa in luce l’originalità della scrittura di Leoncavallo, capace di coniugare passione, violenza e introspezione psicologica: l’opera verrà ‘incastonata’ nel contesto storico e culturale del periodo in cui fu creata.

s.m.