La lista per Elena Ugolini: "Un squadra completa con età e mestieri diversi"

"La nostra lista annovera professionisti e personalità della società civile: l’obiettivo è attrarre persone che in questi anni si sono allontanati dalla politica e non si sentono più rappresentate". La candidata per il centrodestra Elena Ugolini ieri ha presentato i candidati modenesi della lista civica ‘Elena Ugolini presidente’, "persone di diverse età e di diversi mondi". Sarà importante, per la candidata, anche solo "far sapere che esistono le elezioni regionali: la Regione entra dentro la vita di noi cittadini sull’educazione, sanità, cura degli anziani, la salvaguardia del territorio: ha un impatto enorme sulla nostra vita". La lista, prosegue Ugolini, "è stata costruita partendo dai comitati che erano sorti quando è nata la mia proposta civica. In tutte le province sono fioriti dei gruppi spontanei di persone che si sono rese disponibili ad aiutarmi". Laici e cattolici? "Non abbiamo guardato all’orientamento religioso, ma alla competenza e alla rappresentatività nella società". A comporre la lista Flaviana Barbieri, insegnante di scuola primaria e Pubblicista (San Felice), Armando Cabri, commerciante ed ex sindaco di Polinago, Micaela Capponi, manager e funzionario commerciale di Formigine, Anna Colli, farmacista e consigliere comunale di Carpi, Andrea Galli, imprenditore commerciale, già consigliere comunale di Modena, tra i fondatori del gruppo civico ‘Noi per Modena’, Lucia Guaitoli, insegnante di scuola media secondaria, Pierluigi Utini, responsabile di una residenza per salute mentale, Stefano Venuta, avvocato.

g.a.