La mitica Williams di Damon Hill in vendita: un bolide da collezione

Modena, 15 aprile 2023 – Per i modenesi e gli appassionati, una Williams a Modena, patria della Ferrari, è sempre una notizia. A portare una monoposto della gloriosa casa inglese sotto la Ghirlandina è Enzo Ferri, che in questi giorni la sta esponendo nel suo salone di auto d’epoca, lo storico Ferri Auto di piazzale Risorgimento.

La Formula 1 fa bella mostra di sé in vetrina, suscitando l’interesse di passanti e curiosi: si tratta della FW17, ovvero la Williams che prese parte al mondiale 1995, giocando un ruolo da protagonista. Il team era una sorta di nazionale britannica: infatti la scuderia, i piloti Damon Hill e David Coulthard e i progettisti Patrick Head e Adrian Newey (l’ingegnere artefice delle Red Bull schiacciasassi di Sebastian Vettel tra il 2010 e il 2013 e di Max Verstappen nei tempi odierni) provenivano tutti dal Regno Unito.

Nell’arco del campionato 1995 la FW17 conquistò 5 vittorie (4 con Hill e 1 con Coulthard), 12 pole position e 6 giri veloci. L’auto era tecnicamente una delle più valide del circus, ma problemi di affidabilità ed errori dei piloti, uniti alla forza di un avversario come Michael Schumacher (all’epoca alla guida della Benetton con cui aveva già trionfato l’anno prima), la frenarono nella corsa al titolo. La Williams piazzò i suoi due piloti al secondo e terzo posto del mondiale piloti e arrivò seconda nella classifica Costruttori. Ma l’esperienza di quella stagione servì per il dominio della stagione 1996, dove con l’evoluzione FW18 la Williams conquistò tutto: i primi due posti della classifica piloti con Hill e un debuttante Jacques Villeneuve e il titolo Costruttori.

La monoposto in vendita da Ferri Auto è quella appartenuta a Damon Hill, vicecampione del mondo quell’anno: l’auto rappresenta una delle più belle dell’epoca d’oro della Williams, scuderia dominante degli anni ‘90, ed è da esposizione. Il team inglese infatti, alla fine di ogni stagione, usava mettere sempre in vendita le sue vetture, ma alleggerite del motore. La macchina quindi non è marciante, ma le linee e la caratteristica colorazione bianca e blu con inserti in oro, ne fanno una icona da ammirare. Ferri ha trovato la vettura da un collezionista in Austria, l’ha acquistata e l’ha portata a Modena per solleticare la curiosità dei suoi clienti. Il modello è il numero 04, come recita una targhetta apposta nell’abitacolo. Costo della vettura: circa 110 mila euro, con casco e tuta originali di Hill inclusi. La FW17 fa il paio con un’altra Williams che "riposa" a Modena: la FW16 del 1994 di Ayrton Senna, esposta presso il museo Giacobazzi a Nonantola.