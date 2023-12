Laboratorio aperto, un percorso per creare startup

Trasformare un’idea imprenditoriale in una start up di successo: è il percorso al centro dello ’Start up Creation lab’, la nuova proposta del Laboratorio Aperto di Modena riservata a universitari, dottorandi e neo-laureati da non più di un anno di tutt’Italia. Un vero e proprio laboratorio, un programma sperimentale costruito per fornire strumenti pratici e conoscenze imprenditoriali a giovani talentuosi. Durante un percorso intensivo di 120 ore, i giovani selezionati avranno l’opportunità di ’immergersi’ nel mondo dell’imprenditoria e di sviluppare le competenze necessarie per dare concretezza ai progetti. Il programma include, infatti, 60 ore di educazione sulla cultura d’impresa e formazione imprenditoriale; 40 ore di attività di project work e pre-totipazione con il supporto di tutor e mentor; 20 ore di presentazioni, inclusa una pitch session e attività di networking. L’iniziativa del polo di viale Buon Pastore 43 è realizzata in collaborazione con Democenter, Tecnopolo di Modena e Motor Valley Accelerator e col patrocinio di Unimore. Iscrizioni entro il 20 gennaio, online il form per candidarsi (https:laboratorioapertomodena.itstart-up-creation-lab). Nel dettaglio, le attività inizieranno col primo modulo di formazione su ’Cultura imprenditoriale’ e ’Mondo start up’, aperto ai primi 150 interessati che invieranno la domanda di candidatura: saranno introdotti alla cultura d’impresa e alle differenze tra entrepreneurship e intrapreneurship, scopriranno il potere del design thinking e impareranno come creare un efficace pitch deck. In seguito, dal totale verranno scelti 75 partecipanti per il secondo modulo di approfondimento di ’Cultura imprenditoriale’. In questa fase, i giovani selezionati saranno guidati attraverso l’approccio ’lean’ nel lancio di una start up e apprenderanno come pre-totipare un’idea di impresa, studiando il mercato di riferimento e le strategie di marketing, e impareranno a creare un solido business plan e un team di successo. Tra tutte le proposte, saranno individuati i 35 progetti più promettenti per partecipare al modulo di ’Formazione all’imprenditorialità’: prenderanno parte, infatti, a cinque giornate di project work e pre-totipazione affiancati da mentor e tutor, provenienti dal mondo start up.