L’addio a monsignor Verucchi. Una doppia cerimonia funebre: "Profonda fede e impegno sociale"

Il millenario abbraccio del Duomo di Modena accoglierà domattina le esequie di monsignor Giuseppe Verucchi, già vicario generale dell’arcidiocesi e dal 2000 arcivescovo di Ravenna Cervia, che si è spento nel pomeriggio di mercoledì. Aveva 87 anni. I funerali in Cattedrale avranno inizio alle 10.30: una seconda cerimonia funebre si terrà poi nel pomeriggio alle 15.30 nel Duomo di Ravenna, dove monsignor Verucchi verrà tumulato nelle tombe degli arcivescovi, insieme a monsignor Ersilio Tonini e a monsignor Luigi Amaducci.

"Don Giuseppe, come generazioni di fedeli lo hanno sempre chiamato, è stato un punto di riferimento nella vita di fede per tanti modenesi, oltre che per i suoi diocesani di Ravenna - Cervia – lo ricorda monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e di Carpi –. Negli ultimi anni, quando da arcivescovo emerito era tornato nella ‘sua’ Modena, ho avuto modo di conoscerne e stimarne lo zelo pastorale e l’attenzione verso i confratelli, oltre alla grande generosità nel mettersi a disposizione e spendersi per la nostra Chiesa locale". Don Erio, atteso domattina nel Milanese per un’iniziativa pastorale programmata da tempo, non potrà presiedere i funerali in Duomo: a celebrare le esequie sarà monsignor Lino Pizzi, arcivescovo emerito di Forlì, affiancato da altri tre pastori, anche dalla Romagna.

Monsignor Giuseppe Verucchi è stato a lungo una figura di riferimento per la Chiesa modenese. Nato a Miceno di Pavullo, venne ordinato sacerdote il 29 giugno 1961: è stato cappellano a Castelnuovo Rangone, quindi parroco di Formigine dal 1971 al 1986, e di Fiorano dal 1997 al 2000, quando poi venne nominato arcivescovo di Ravenna. L’ordinazione episcopale avvenne in piazza Grande a Modena il 13 maggio 2000, alla presenza dei due arcivescovi modenesi, monsignor Benito Cocchi e l’emerito monsignor Santo Quadri. Ha retto la diocesi romagnola fino al 2013, ovvero al raggiungimento dei 75 anni di età. Stamattina la salma di monsignor Verucchi verrà trasferita in chiesa a Formigine, dove anche stasera alle 20 verrà recitato il Rosario. Domattina i riti in Duomo a Modena, poi la partenza per Ravenna.

"Pastore appassionato, ha saputo coniugare la profondità della fede con un grande impegno sociale, lasciando un segno importante nella comunità ravennate e in tutta la nostra regione", lo ha ricordato Michele De Pascale, presidente della Regione, già sindaco di Ravenna. "Il suo esempio, la sua dedizione, il suo amore per Dio e per gli altri continueranno a vivere nei cuori di tutti coloro che lo hanno avuto come guida spirituale. Modena lo ricorderà sempre con grande affetto e riconoscenza", ha sottolineato Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena. E sui social Gian Carlo Muzzarelli, già sindaco di Modena, ha salutato don Verucchi: "Il suo cammino è stato pieno di buona vita, impegno per gli altri e sempre con la Parola nel cuore".