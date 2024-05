Lambruscolonga a Modena, un’edizione da record

Modena, 13 maggio 2024 - Un'edizione da record quella della Lambruscolonga, la 21esima andata in scena sabato nell'ambito della seconda edizione del “Modena WineFood Experience” promosso da Confesercenti Modena, e organizzato dalla Lambruscheria.

Sabato sera, infatti, centinaia di giovani, meno giovani e famiglie hanno affollato il centro cittadino con il tradizionale calice al collo, per affrontare il percorso tra prestigiosi locali della città degustando Lambruschi e stuzzichini preparati ad hoc.

Ma non è tutto, perché contemporaneamente è andata in scena la prima tavolata conviviale lungo la rinnovata Canal Chiaro a cura degli chef di Modena a Tavola con i cibi “di una volta” abbinati ai migliori Lambruschi della tradizione.

Una tavolata che rievocava le cene conviviali di inizio 900 mentre, di fronte e in contemporanea i 'teen' hanno brindato con vini" analcolici e i cocktails altrettanto analcolici forniti da Giacobazzi Vini e stuzzichini offerti da Conad, partner dell'evento nella nuova tavolata GenZ. Grande novità di questa edizione la presenza del Robot Cameriere, dell'azienda di Padula ideata da Vincenzo Petrizzo.

Il robot ha servito gli stuzzichini ai commensali rendendo la serata ancora più 'frizzante' e divertente. Tra i presenti anche lo studente del Barozzi Damiano Cassanelli, che ha ricevuto il premio Lambruscolonga per il coraggio dimostrato nella ricerca e difesa della libertà di espressione. Gli eventi hanno portato in centro circa 7mila persone complessivamente.

Al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco Muzzarelli, l'assessore Ludovica Ferrari, Anna e Jessica Marchetti e Vania Franceschelli, presidente dell'ordine del Nocino e Angelo Giovannini di Modenamoremio. Nella due giorni del WineFood Experience è andato in scena anche il noto mercato di Andrea Reggianini Parva Naturalia e, al Novi Sad, un vero e proprio show di auto sportive, oltre 350 con 'Modena Street Show' e 2500 presenze.

Infine per l'intero weekend sono state messe a disposizione le più belle cartoline del ‘900 fornite e selezionate da Andrea Cavazza di “Collezionare”. Le cartoline, fedelmente riprodotte sono state regalate (nella versione non originale) a tutti i partecipanti della Lambruscolonga e della Tavolata storica per poterle spedire ai propri amici e parenti nella speciale buca delle lettere in Piazza Grande presso Made in Modena Travel. Tante le rinomate cantine presenti: Az. Agricola Pezzuoli, Bugno Martino, Albinea Canali, Della Volta, Gualtieri, Settecani, Puianello, Soc. coop. Quistello, Ventiventi, Cantine Umberto Cavicchioli e figli, Fondo Bozzole, Gavioli Antica Cantina, Giacobazzi Vini, Venturini Baldini e Vitivinicola Fangareggi