L’Appennino a Parigi con ’Zach’ Pasquesi

L’appennino modenese sarà rappresentato, pur indirettamente, alle ormai prossime Olimpiadi di Parigi. Nella squadra Usa del Decathlon vi sarà infatti un discendente da parte di madre della casata dei Pasquesi di Pievepelago. Si tratta del trentunenne Zachery ‘Zach’ Ziemek, nato ad Itasca (Illinois), figlio di Victoria Pasquesi e nipote di Anthony Pasquesi, anch’egli atleta di valore. Zach nei giorni scorsi ai Trial Usa ha guadagnato la qualificazione per i Giochi di Parigi 2024, giungendo secondo. Sarà la sua terza Olimpiade, dopo essersi classificato sesto alla rassegna di Tokyo 2021 e settimo a quella di Rio de Janeiro 2016, sempre del Decathlon, con al suo attivo anche la medaglia di bronzo ai mondiali 2022 in Oregon. Dagli Usa la studiosa di genealogie Loredana Annalita Manfredini segnala che il nonno di Zach era Anthony Pasquesi (figlio del pievarolo Adolfo Pasquesi 1901/1947, nipote di Antonio Pasquesi e Celeste Poli) che ebbe successo come atleta giocatore di football americano, prima alla prestigiosa University of Notre Dame e poi negli anni ‘50 a livello professionistico nella squadra dei Chicago Cardinals (ora Chicago Bears). La mamma Victoria aveva scritto che il nonno Anthony, già malato nel 2016, aveva tenuto duro per assistere alla gara del nipote impegnato nelle Olimpiadi di Rio 2016, morendo poco dopo. Zach gareggerà l’1 e il 2 agosto prossimi ai Giochi Olimpici di Parigi nelle dieci prove della specialità del Decathlon con avversari di valore come il campione olimpico in carica Damian Warner del Canada.

Conosciuto come "Doppia Z", Zack Ziemek ha dichiarato di non essere turbato o stupito della sua qualificazione per la sua terza Olimpiade: "Penso che la mia famiglia e tutti quelli intorno a me siano davvero più entusiasti di me per questo – ha detto alla stampa –. Sono comunque molto entusiasta di andare ai Giochi, con l’obiettivo di conquistare una medaglia". Sposato da quasi cinque anni con l’ex corridore di 1500 metri del Wisconsin Victoria Paulson; tra i suoi successi anche quattro titoli statali individuali nel 2010 e nel 2011. Ora torna alla ribalta, portando con sé anche un pezzo di Appennino modenese.

