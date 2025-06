Le imprese del biomedicale: "Cispadana, è ora di costruire"

Le imprese del distretto di Mirandola chiedono chiarezza e tempestività riguardo alla realizzazione della Cispadana. Il nuovo slittamento della procedura per la concessione dell’Autostrada A22, ora posticipata al 30 giugno 2025, sostiene il gruppo di 17 imprese riunito attorno alla associazione "We Care" riporta al centro un tema che impatta direttamente sulla competitività del tessuto produttivo nazionale. Tra queste figurano molte delle principali imprese del settore biomedicale, ma anche altre importanti realtà imprenditoriali che caratterizzano e qualificano il territorio: Qura, Livanova, Encaplast, Eurosets, Acea Costruzioni, AeC Costruzioni, Hmc, Fresenius Kabi, Haemotronic, Autocarrozzeria Imperiale, Mold&Mold, Pavani Group e Innova Finance. "Siamo stanchi – scrivono i rappresentanti di We Care - di assistere a un teatrino indegno che si trascina ormai da troppo tempo. Il Ministero ha appena annunciato il terzo rinvio per la presentazione delle autocandidature per il rinnovo della concessione dell’Autostrada A22. Un’infrastruttura strategica, vitale per la mobilità e per l’intera economia del Nord Italia, che viene trattata come un problema secondario, un fastidio da rimandare all’infinito. Ma noi diciamo basta. Non ci sono più scuse, non ci sono più alibi. Mentre la macchina burocratica si inceppa e perde tempo in discussioni sterili e rinvii incomprensibili, le imprese italiane continuano a pagare il prezzo di questa paralisi istituzionale. Basta rinvii. È ora di agire. È ora di costruire".

Alberto Greco