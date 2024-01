Le lacrime di Vasco: "Ciao, caro amico colto e intelligente"

"Ciao Giulio amico simpatico leale e sincero! Uomo intelligente ironico e colto". Al cordoglio della comunità locale si è unito anche Vasco Rossi, conterraneo di Zocca di Santagata. "Una Persona straordinaria ci ha lasciato oggi improvvisamente! Sono molto triste – ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram – Ma nel mio cuore Giulio non morirà mai. Resterà sempre vivo dentro di me. Viva Giulio Santagata". L’ex presidente della Provincia Emilio Sabattini lo ricorda come una persona "seria, rigorosa: una grossa perdita per la comunità del nostro territorio. Di recente svolgeva un ruolo importante nella ricerca".

Il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi ne sottolinea "la coerenza dell’impegno politico e istituzionale che, grazie anche a un indubbio spessore scientifico e culturale, ha accompagnato e sostenuto il percorso riformista del centrosinistra, con proposte e idee per realizzare una maggiore equità sociale".

"Gli studi, le riflessioni, gli spunti e la grande competenza – si unisce al dolore la comunità del Partito democratico – "hanno rappresentato un patrimonio vitale e fecondo per tutto il campo progressista italiano, e la notizia della sua scomparsa ci rattrista tutti. È stato convinto fautore di quel dialogo tra la le tradizioni cattolico-democratica e post-comunista che hanno traghettato il campo progressista nella Seconda repubblica e nel nuovo millennio".

Anche per Azione Santagata era un politico di razza, un ministro ed economista eccellente, ma soprattutto era un modenese, città di cui interpretava magistralmente lo spirito e la simpatia".