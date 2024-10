Le media arts ci uniscono a Karlsruhe

Costruire a Modena e Karlsruhe itinerari urbani incentrati su cultura e media arts attraverso un progetto di scambio tra le due città che coinvolge artisti, studenti, giovani creativi e imprenditori del settore culturale. È l’obiettivo del bando aperto nell’ambito del progetto ’Cult’, nato all’interno della rete delle Città Creative Unesco per le Media Arts per promuovere lo scambio interculturale e il dialogo tra i cittadini di Modena e Karlsruhe, per riflettere sul comune patrimonio culturale e utilizzare le media arts come strumento per la creazione di una più forte identità europea.

Nell’ambito del progetto, in entrambe le città, è aperto un bando per ricercare complessivamente 50 persone (25 a Modena e 25 a Karlsruhe) interessate a partecipare allo scambio culturale e all’elaborazione degli itinerari.