L’estate del Modena: ecco la road map. Raduno l’11 luglio, il 14 si parte per Fanano

Sono state ufficializzate ieri le date di questa estate 2024 del Modena calcio, pronta a riprendere dopo la pausa. La truppa gialloblu si radunerà tra meno di un mese, esattamente giovedì 11 luglio, in sede. Nei due giorni successivi sono previsti test fisico-atletici e due allenamenti al campo Zelocchi. Domenica 14 partenza per il ritiro di Fanano, dove la squadra rimarrà fino a sabato 27 luglio.

Due le amichevoli in quota, la prima sabato 20 luglio alle 17 contro una Rappresentativa della Montagna; la seconda sabato 27, sempre con inizio alle 17, contro il San Giuliano City, formazione che milita in serie D. Subito dopo quest’ultimo test la squadra rientrerà in città e, dopo un giorno di riposo, proseguirà la preparazione a Modena, con doppie sedute dal 3 luglio al 2 agosto. Sabato 3 agosto amichevole internazionale al Braglia, con orario ancora da definire, con la truppa di Bisoli che affronterà la formazione di serie A greca dell’Astreas Tripolis, ultima gara prima dell’esordio in Coppa Italia a Napoli. Nei prossimi giorni la società renderà noti modalità do acquisto e prezzi delle amichevoli estive.

ABBONAMENTI Intanto sta per partire la campagna abbonamenti del Modena per la prossima stagione. Tramite il suo sito internet, la società ha comunicato i termini per la sottoscrizione e il rinnovo con questo comunicato. Il Modena F.C. ricorda a tutti i tifosi che per la sottoscrizione dell’abbonamento 2024/25 sarà necessario essere in possesso di Modena Card. Il titolo d’accesso verrà infatti caricato su quest’ultima, indispensabile per accedere allo stadio ed aprire il tornello.

RINNOVO. Tutte le tessere con scadenza 07/2024 o 08/2024 possono essere utilizzate per caricare l’abbonamento 2024/25 e, per accedere allo stadio per tutte le partite casalinghe della prossima stagione. Tuttavia, dopo la scadenza (31/07/2024 o 31/08/2024), queste tessere non saranno valide per le trasferte. In questo caso, sarà necessario richiedere una nuova tessera sostitutiva e utilizzare una card in corso di validità per seguire il Modena fuori casa. La sostituzione della tessera non comporta la perdita del diritto di prelazione né del "vecchio" posto e può essere richiesta anche durante la stagione. Tutte le informazioni sulla Modena Card sono disponibili a questo link: https://modenacalcio.com/modena-card/

a.b.