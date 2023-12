Lettera aperta all’hacker: "Diagnosticare un tumore per colpa tua è più difficile"

Modena, 122 dicemrbe 2023 – "Hai tolto la possibilità ai radiologi di guardare una immagine di qualità e quindi peggiorato la loro accuratezza diagnostica per fare una diagnosi corretta di una frattura, di una emorragia, di un cancro". È uno dei passaggi della lettera che la dottoressa Claudia Braghiroli, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Baggiovara, ha scritto agli hacker che, nella tarda serata del 28 novembre, hanno mandato in tilt i sistemi di Ausl, azienda ospedaliero-universitaria e ospedale di Sassuolo.

"Ci stai costringendo – si rivolge agli hacker Braghiroli – a sprecare un sacco di carta, tanta costosa carta, ci stai facendo dimettere persone che un domani non avranno un ticket da pagare, con effetti dannosi per tutti un domani, anche per te. Ci stai costringendo a giri inutili dai medici di famiglia per i certificati di malattia, di infortunio sul lavoro, ci stai mettendo in seria difficoltà con i prelievi di sangue e urine per cercare alcool e sostanze stupefacenti magari di quel soggetto che, sbronzo alla guida dell’auto si è schiantato contro un altro veicolo sul quale avresti potuto esserci anche tu con la tua famiglia".

Continua la medica rivolta all’hacker: "Ci stai togliendo la possibilità di inviare all’autorità giudiziaria in tempo reale il referto di un’aggressione o di una violenza di genere o su un minore, ci stai bloccando le connessioni telefoniche brevi a servizi preziosi come il centro trasfusionale per chiedere sacche di sangue urgentissime che potrebbero servire anche per salvare la tua vita. Ci stai costringendo a non poter usare i numeri di telefono brevi per comunicare rapidamente a costo zero con colleghi di altri reparti e di altri ospedali della provincia, con un allungamento di tempo prezioso nell’emergenza e con un costo che si ripercuote anche sulle tue tasse".

Ricordando che "hai colpito in pieno la sanità pubblica, che come tale contribuisci anche tu a mantenere e soprattutto di cui puoi usufruire gratuitamente", rincara la dottoressa del Pronto soccorso: "Hai allungato i tempi di attesa dei cittadini alle prestazioni sanitarie: dall’inserimento anagrafico, alla compilazione a penna della modulistica per richiedere esami di laboratorio o diagnostici".

Tuttavia conclude il medico rivolto all’hacker, parlando a nome di tanti colleghi: "Nelle nostre teste non puoi entrare, che abbiamo un hardware con un antivirus molto potente, che siamo stati programmati per lavorare nell’emergenza-urgenza e che non puoi intaccare le conoscenze, lo spirito di abnegazione".