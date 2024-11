"Liceo tecnologico Steam a Carpi. Per noi sarà un’attrattiva in più"

"La nascita di un nuovo progetto formativo nel nostro territorio rappresenta un’ottima notizia, sia in termini di crescita e attrattività della nostra offerta educativa, sia per la nostra città". Il sindaco Riccardo Righi interviene in merito al nuovo liceo Steam che prenderà il via a Carpi il prossimo anno scolastico 2025/2026, nella sede del Tecnopolo universitario carpigiano. "Il fatto che un corso come questo, promosso da Confindustria con il supporto dell’Università di Modena e Reggio Emilia e l’avvallo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, si inserisca in un contesto già ricco di scuole e indirizzi come il nostro, conferma ulteriormente la qualità dei nostri servizi educativi ed eccellenza nella formazione territoriale. La scelta di Confindustria di investire sul nostro territorio – prosegue il primo cittadino - rappresenta una grande opportunità di crescita e rafforzamento per il nostro distretto produttivo, offrendo nuovi strumenti e competenze a sostegno delle aziende locali. Si tratta di una scuola superiore di natura paritaria, che quindi non rientra nella programmazione diretta del Comune. Tuttavia, la volontà è quella di promuovere, per quanto possibile, una collaborazione concreta con la città, e in particolare con le scuole già presenti, attraverso spazi come il Patto per la Scuola, che rappresenta il principale luogo di confronto e stimolo del nostro sistema educativo locale. Si svilupperà un importante legame con il Tecnopolo e con Unimore, anche in vista dell’introduzione di un nuovo corso triennale a completamento del ciclo formativo e di cui questa iniziativa ne rappresenta un importante tassello". m.s.c.