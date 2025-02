"Lite fra stranieri fuori dall’asilo. Un ragazzo li ha fermati in tempo"

Scontro tra bande rivali davanti alla scuola materna ’Minime dell’Addolorata’? No. Secondo sia le suore Minime dell’Addolorata, e secondo soprattutto testimoni oculari presenti sul posto, quello che è successo martedì pomeriggio verso le 16 in zona piazza della Liberazione, è stata soltanto una situazione di potenziale pericolo, che è stata in qualche modo ’risolta’ da un ragazzo straniero che ha utilizzato il buon senso.

Una testimone oculare, ovvero la madre di un bambino che era andata a prendere suo figlio fuori da scuola, ha riferito: "Non c’è stato alcuno scontro tra bande di stranieri martedì scorso davanti alle Minime dell’Addolorata. Io ho visto quattro adolescenti stranieri che stavano litigando in piazza della Liberazione. Uno di loro aveva in mano una pietra e un altro stava correndo verso via Dalla Vacca, poco distante da piazza della Liberazione, per procurarsi anch’egli una pietra. C’è ancora il segno da dove manca questo sasso. Stavano entrambi per tirarsi addosso le rispettive ’armi’ quando sono cominciati a uscire i bambini da scuola. Uno dei ragazzi di questo gruppetto di quattro ha quindi evidentemente capito la situazione di potenziale pericolo e ha detto ai due qualcosa del tipo: "Fermatevi, ci sono dei bambini!" e questi si sono effettivamente fermati, andando poi a continuare il litigio altrove.

Non è successo quindi nulla di particolare e non si è verificato alcuno scontro tra bande. Unico momento di tensione è stato quando, vedendo il litigio in corso, c’è stato chi ha suonato il campanello all’asilo delle suore per chiedere di rientrare e proteggere così i bambini, ma appunto poi la situazione si è presto risolta con l’intervento di uno di questi ragazzi stranieri che ha calmato gli altri. Non ci sentiamo particolarmente insicuri – conclude questa mamma – nell’andare a prendere i nostri figli all’asilo".

Anche alle Suore Minime dell’Addolorata, già l’altro ieri, non risultava alcun particolare allarme o problema. L’allarme sull’accaduto era scattato a seguito di un’interrogazione che i rappresentanti sul territorio del gruppo della Lega avevano annunciato di volere presentare, dopo che si era sparsa la voce di "una guerriglia a suon di pietre" tra "bande rivali". Circostanza, appunto, smentita da chi si trovava sul posto e dalle stesse suore. Avevano scritto tra l’altro i rappresentanti leghisti, introducendo anche un altro problema: "Presenteremo immediatamente tramite i nostri rappresentanti una interrogazione urgente all’amministrazione affinché i fatti accaduti possano essere accertati. Vogliamo inoltre ricordare che poco tempo fa abbiamo anche segnalato a mezzo stampa e tramite interrogazione urgente, la situazione di disagio e di pericolo che i bambini della scuola corrono ogni giorno al momento dell’ingresso e dell’uscita dall’edificio, per effetto delle auto che corrono non rispettando i limiti previsti". Già ieri la stessa amministrazione aveva scelto, sulla questione dello ’scontro tra bande’, di non volere commentare l’episodio.

