Liti e rumore, chiuso un locale

Un esercizio di somministrazione alimenti e bevande di Sassuolo è stato chiuso dai Carabinieri della locale Stazione e l’attività è stata sospesa per un periodo di 15 giorni. Tra gli episodi più allarmanti documentati dai militari dell’Arma, turbative all’ordine e sicurezza pubblica, causate anche da litigi tra cittadini, perlopiù stranieri, dediti all’abuso di bevande alcoliche, tra i quali l’ultimo episodio risalente al 13 novembre scorso, quando i Carabinieri, su richiesta di numerosi passanti, avevano dovuto intervenire presso l’esercizio. Altri controlli di polizia eseguiti fra ottobre e novembre avevano accertato la presenza di numerose persone gravate da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio o per spaccio e consumo di stupefacenti.