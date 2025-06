Litiga con la compagna per gelosia. Poi tenta di accoltellare i carabinieri

Durante una lite con la compagna ha minacciato di uccidere l’ex fidanzato della donna che, spaventata, ha immediatamente avvisato i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto.

L’uomo, un 42enne incensurato di Maranello, è stato arrestato per resistenza aggravata contro pubblico ufficiale.

Arrivati a Pavullo, l’uomo ha estratto un grosso coltello da cucina e ha tentato di accoltellare anche uno dei militari intervenuti su richiesta della donna. L’uomo, domenica sera, ha reagito con violenza al controllo dei carabinieri intervenuti a Pavullo appunto su richiesta della compagna dell’uomo.

Secondo la donna, infatti, l’indagato aveva appena minacciato di uccidere il suo ex fidanzato.

All’arrivo dei militari il 42enne ha quindi minacciato ripetutamente anche i carabinieri dicendo che li avrebbe scaraventati fuori dal balcone se non se ne fossero andati via.

Inoltre, dopo aver impugnato un grosso coltello da cucina, poi risultato avere la lama lunga 33 centimetri, si è scagliato contro uno dei militari intervenuti con l’evidente intenzione di colpirlo, costringendolo così ad attivare il Taser per farlo desistere e per consentire agli altri colleghi intervenuti di disarmarlo.

Quando sono riusciti a fermarlo, gli uomini dell’Arma hanno accompagnato l’uomo all’ospedale di Pavullo dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari.

Ieri mattina, intanto, nel corso della direttissima il 42enne si è scusato per il gesto commesso nei confronti dei carabinieri. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato per l’indagato l’obbligo di firma in attesa del processo.

Valentina Reggiani