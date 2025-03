Lo sci tra inclusione, impegno e condivisione

Fare sport non è solo una questione di movimento e salute, ma una vera e propria esperienza di inclusione. A Pievepelago, tra gli sport praticabili, lo sci di fondo è sicuramente un’ottima occasione di coinvolgimento.

A Sant’Annapelago (frazione di Pievepelago) lo sci di fondo è lo sport maggiormente praticato dai ragazzi e dalle ragazze: durante l’inverno, gli atleti si allenano duramente per le gare della stagione; in estate, invece, in assenza di neve, continuano la propria preparazione con gli skiroll o attraverso esercizi a corpo libero, per esempio la corsa. Uno sport come lo sci, che può apparire come individuale e quindi rivolto esclusivamente alla preparazione del singolo atleta, offre invece la possibilità di condividere e includere amici e compagni di tutte le età.

Questa disciplina infatti se da un lato aiuta a fare nuove amicizie tra sci club avversari, dall’altro sviluppa un importante lato competitivo che spinge i ragazzi a spronarsi reciprocamente dando il massimo. È sempre così: insieme si è più forti. A beneficiare dell’attività sportiva sono corpo e mente: lo sci aiuta a restare in forma ma anche ad imparare la disciplina, la costanza, la perseveranza e la tolleranza.

Perdere una competizione, faticare durante gli allenamenti, sacrificare altri aspetti della vita adolescenziale nell’ottica di automigliorarsi sempre è ciò che rende gli atleti ragazzi capaci, concentrati e proiettati al futuro; lo sport permette non solo di lavorare sul corpo, ma anche ad imparare a gestire lo stress, a concentrarsi meglio e ad essere più produttivi.

E allora… scarponi, sci e insieme verso il traguardo!