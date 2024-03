Modena, aggredito a martellate il candidato sindaco Luca Negrini

Modena, 27 marzo 2024 – Aggredito il candidato sindaco del centrodestra Luca Negrini in via Calle di Luca. L’episodio è accaduto in mattinata.

Un uomo in evidente stato di agitazione stava inseguendo la titolare di una gelateria brandendo un martello. Negrini, che risiede in zona, era appena uscito di casa e ha visto la scena: è corso verso l’aggressore, riuscendo a interporsi tra l’uomo e la titolare del negozio, provando a indurlo a più miti consigli.

Per tutta risposta ha rischiato di rimediare un pugno e ricevuto due martellate sul braccio, che gli hanno provocato lesioni per fortuna guaribili in pochi giorni.

A quel punto Negrini ha reagito e lo ha immobilizzato, attendendo l’arrivo delle forze delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’esagitato.