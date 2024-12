L’ultima pizza del grande pilota: "Peccato Sainz lasci il Cavallino"

"E’ stato un onore, ed un privilegio, averlo come affezionato cliente. Mi spiace lasci Maranello, e gli auguro ogni fortuna". Così Gianni Di Lella, chef e titolare della Pizzera ‘La Bufala’ di Maranello, presso il quale Carlos Sainz ha cenato chiudendo, con una piazza, il suo ultimo giorno da pilota della Ferrari. Lo spagnolo la stagione prossima correrà infatti con le Williams, ma per la sua ultima serata nella città del cavallino rampante ha scelto la pizzeria di Di Lella, della quale è stato assiduo frequentatore nel corso del suo biennio con le ‘rosse’ e cui non ha voluto far mancare un ultimo saluto, a base di ‘diavola’ e lasagne. Con Sainz anche il padre del pilota spagnolo, che in mattinata era stato ospite del circuito fioranese, lungo il quale il figlio ha guidato la sua ultima Ferrari. "Una bella emozione, anche e soprattutto per me e il mio staff, e un bel modo di salutarci", dice Di Lella, che chiude un 2024 non privo di soddisfazioni. Ad ottobre, infatti, aveva ottenuto il 55mo posto al ‘The Best Pizza Awards’ tenutosi presso gli East End Studios di Milano’.