L’ultimo esonero 7 anni fa: allora toccò a Piazza

L’esonero del giovane tecnico modenese Petrella è il settimo in oltre duemila partite della squadra, ed arriva a sette anni dall’esonero precedente, quello di Roberto Piazza, che nella stagione 2016/17 resse 29 gare: Petrella lascia la panchina gialloblù dopo sedici partite, ma non è l’esonero più veloce nella storia modenese, visto che Andrea Giani fu esonerato dopo 12 partite della stagione 2008/09. In realtà se i cambi sulla panchina modenese sono sette, sei sono stati motivati da motivi tecnici, ma il primo fu per motivi sanitari, visto che Daniele Bagnoli fu costretto a lasciare la panchina gialloblù nella stagione 1996/97 dopo solo undici gare, perché coinvolto in un incidente stradale che portò alla guida della squadra Franco Bertoli, che poi portò la squadra allo scudetto. Tralasciando il precedente "sanitario" di Daniele Bagnoli, è dal 2000 che è arrivata a Modena la pratica di cambiare allenatore in corsa, ed il primo a subirla fu Bruno Bagnoli, che nella stagione 1999/2000 lasciò la panchina dopo 18 gare, ma con un bilancio di 14 vinte e 4 perse, ancora per Franco Bertoli, a cui però questa volta non riuscì il colpo tricolore. Successivamente sono stati tre gli esoneri modenesi, e tutti coinvolgendo "nomi pesanti", come Angelo Lorenzetti, out della stagione 2003/04 dopo 19 partite, il citato Giani dopo le 12 gare del 2008/09, e perfino Silvano Prandi due anni dopo, quando chiuse la sua seconda esperienza a Modena dopo 21 gare. Il mese di Gennaio sembra proprio quello fatale" per gli allenatori modenesi, visto che il cambio in panchina è arrivato in queste giornate invernali quattro volte su sei, quasi sempre come ieri nell’ultima settimana.

C’è però un altro doppio precedente che non piace riguardo agli esoneri, ed è che nelle tre volte che Modena è rimasta fuori dai playoff, ben due volte è successo nella stagione nel corso della quale si era cambiato il tecnico, nella stagione 2003/04 con Lorenzetti, e nella stagione 2008/09 con Giani.

Riccardo Cavazzoni