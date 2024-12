"Ma quale addio, credo nella salvezza"

"Nessun addio col Castelfranco, io ci credo più di prima". E’ Gian Paolo Benetti a spazzare via le voci che dopo la gara di mercoledì sera giocata contro il Colorno avevano parlato di un possibile addio dalla Virtus. La società, per bocca del presidente Diego Di Cosmo, aveva spiegato già durante la gara come l’assenza mercoledì del tecnico in panchina fosse dovuta alla febbre e Benetti ieri ha ribadito di credere alla salvezza nonostante gli zero punti dopo ben seduci partite. "In effetti sono ancora febbricitante – le sue parole nella giornata di ieri – e comunque spero di rimettermi in sesto giusto in tempo per la partita contro l’Arcetana. Ho sentito anche io quelle voci, ma non c’è nulla di vero. C’è ancora un girone e una gara per provare a salvarci, con 3 o 4 vittorie saremmo nel gruppo della zona playout. Ora poi abbiamo rimesso a posto lo spogliatoio, sono andati via alcuni elementi che lo stavano destabilizzando e la rosa ora rema tutta dalla stessa parte. Ovvio che i ragazzi sono un po’ demoralizzati dopo 16 ko ma abbiamo 4 mesi per provarci tutti insieme". Intanto mercoledì in panchina col Colorno c’era anche l’ultimo nuovo volto Michelangelo Amore, centrocampista 2000 scuola Modena e Spal, già in C a Piacenza, poi in D con Lentigione, Fiorenzuola e Borgo San Donnino (6 gare e 2 gol), quindi negli ultimi anni a Nibbiano, Bibbiano, Scandiano e Montagna. In rosa ora ci sono anche i due centrocampisti 2005 Anas Antra, rientrato dall’infortunio, e Leonardo Cannas (ex Maranello e Spilamberto) tornato dal prestito al Campogalliano.

d.s.