"Manifestazione flop orchestrata dai dem"

Non si sono fatte attendere le reazioni del centrodestra al corteo per la sicurezza. "La manifestazione sulla sicurezza, organizzata da esponenti della sinistra modenesi vicini a Muzzarelli, è stata un flop. I modenesi – sostiene Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena – hanno compreso che la sinistra non è credibile quando affronta questi temi. Né vogliono essere strumentalizzati o coinvolti nelle rese dei conti interne al Pd. Chiusa questa triste vicenda, invito tutte le parti politiche e le istituzioni coinvolte sul sistema sicurezza ad impegnarsi per un salto di qualità nelle risposte, che tutti i cittadini si aspettano".

"Modena è una città dove le aggressioni tra giovanissimi sono all’ordine del giorno e dove si consuma il più grande paradosso degli ultimi dieci anni: l’ex sindaco Muzzarelli, che oltre a essere stato primo cittadino ha ricoperto per anni la delega alla sicurezza, ora manifesta per chiedere sicurezza". Così inizia il duro attacco di Luca Negrini, capogruppo di Fd’I. "Una presa in giro degna delle migliori sceneggiature. I cittadini sono stati strumentalizzati da una sinistra che ha toccato il fondo. Un atteggiamento dannoso, che svuota di significato una manifestazione che di apolitico non ha avuto nulla. È evidente che vi sia stata una cabina di regia".

Negrini sui provvedimenti necessari fa presente che "la strada tracciata dall’ipotesi ventilata dal nuovo prefetto sia quella corretta. Mi riferisco a istituire delle zone rosse".