Mappe, cartoline e gadget distribuiti in tutto il centro

Sarà decisamente un centro di Modena ‘in rosa’ quello che accoglierà i protagonisti del Giro d’Italia e gli ospiti che verranno da fuori città: ‘CENTROinROSA è infatti la campagna ideata e proposta da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico. "Con il beneaugurante saluto ‘Benvenuto Giro!’ – afferma Angelo Giovannini, direttore di Modenamoremio (nella foto) – la nostra associazione e i suoi 230 operatori commerciali del Centro accolgono, fin dal 2 maggio, la corsa ciclistica più importante d’Italia: la ‘corsa rosa’". In occasione della partenza della 12ª tappa del 108° Giro d’Italia da Modena, giovedì 22 maggio da piazza Roma, l’associazione omaggerà il Giro con una campagna d’immagine che prevede la distribuzione di 50.000 oggetti, tra l’informativo e il ludico, caratterizzati dallo specifico logo ‘CENTROinROSA’. "L’iniziativa è pensata in funzione e a beneficio dei soci che, nei 20 giorni dal 2 al 22 maggio, potranno soddisfare i loro clienti con questi omaggi e che godranno di una massiccia presenza pubblicitaria per tutto il mese", aggiunge Giovannini. Nei negozi e nei locali di Modenamoremio saranno disponibili 20.000 copie di una speciale mappa rosa, con il percorso cittadino che faranno i ciclisti, saluti delle istituzioni, elenco dei servizi offerti in centro dagli esercizi associati, poi bandierine, cartoline storiche e altri simpatici gadget, infine un coupon che, ai 5 più fortunati, regalerà un pass per l’area Hospitality, a diretto contatto coi ciclisti e i protagonisti della manifestazione.

La campagna, realizzata col patrocinio e la collaborazione del Comune di Modena, Assessorato Sport, e col contributo fondamentale di Mafin Group, Il giorno 22, inoltre, verrà organizzata, in piazza Mazzini, l’esposizione della Maxi-bici da guinness dei primati e di sei bici da corsa storiche della collezione di Bruno Ferrari, commentate in diretta dai burattini di Luciano Pignatti che intervisteranno ospiti a sorpresa. "Abbiamo con piacere e orgoglio sostenuto il progetto – dichiara Davide Malferrari, fondatore di Mafin Group – perché i valori etici delle nostre aziende si accomunano solidamente allo sport del ciclismo. Da alcuni decenni ci occupiamo di efficienza energetica e di sviluppo di Energie Green da fonti rinnovabili; il ciclismo, proprio come richiesto dal nostro operato quotidiano, è sacrificio, determinazione e soprattutto passione".

Maria Silvia Cabri