Marcello Palmieri ambasciatore

È stato nominato ambasciatore della Confraternita dello Gnocco D’oro Marcello Palmieri, titolare insieme ai fratelli del salumificio Mec Palmieri di San Prospero, dove viene prodotta l’unica e inconfondibile mortadella Favola, riconosciuta per ben cinque volte come miglior mortadella d’Italia dalla Guida Salumi d’Italia. Una pagina di storia della salumeria italiana racchiusa in un insaccato composto da sole carni italiane pregiate, sale integrale dolce di Cervia, aromi naturali e miele d’acacia, e cotto nella cotenna sottile e naturale. "Siamo molto orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio, attribuito alle più alte figure della cultura e dell’enogastronomia – ha commentato Marcello Palmieri – Questo importante risultato è un riconoscimento alla nostra costante attenzione all’innovazione e al nostro amore per il territorio, sinonimo di eccellenza e di alta qualità, e per la sua valorizzazione".