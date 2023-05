Massimo Ranieri tra sketch e inediti

Il meglio del repertorio di Massimo Ranieri (foto), insieme a brani inediti, sketch e aneddoti. Questo ‘Tutti i sogni ancora in volo’, nuovo show live, tra parole e musica, che il cantante e attore partenopeo porterà in scena lunedì alle 21 al teatro Storchi di Modena. Uno spettacolo intimo, come dice lo stesso Ranieri: "Racconto gli stati d’animo legati all’amore che nasce, che esplode, che cresce, che finisce... Ma è un varietà, e ci sarà anche tanta musica: ripercorro la mia vita dal debutto nel lontano 1964 a 12 anni e mezzo, quando misi piede per la prima volta su un palcoscenico, via via fino a oggi". Ascolteremo anche brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo. Lo show è ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri e si veste di una nuova scenografia, l’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce : Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce: Valentina Pinto e ai fiati troviamo il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri. m.s.c.