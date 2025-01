Mazzata in testa: arrestato per tentato omicidio

Sono gravissime le condizioni di un 43enne dell’Ecuador colpito alla testa con una mazza da baseball da uno sconosciuto che, all’improvviso, aveva dato in escandescenza. L’uomo, infatti, è ricoverato a Baggiovara in condizioni critiche e la prognosi è riservata. L’episodio di estrema violenza si è verificato l’altra sera, all’esterno del Dominican Bar di Strada Barchetta. Il responsabile è già in manette: si tratta di un ucraino di 38 anni fermato poco dopo l’aggressione dai carabinieri, giunti repentinamente sul posto. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti ma pare che l’arrestato – che risponderà di tentato omicidio e danneggiamento – sia sceso in strada impugnando la mazza. Forse infastidito dalla musica proveniente dal locale (pare che avesse già avuto diverbi con alcuni condomini in passato) ha iniziato a colpire con la mazza le vetrate del bar di strada Barchetta. La titolare e i vari avventori si sono chiusi all’interno ma, poco dopo, la vittima ha deciso di uscire pare per raggiungere il vicino hotel in cui alloggiava. In quel momento il 38enne lo avrebbe aggredito, colpendolo con violenza sul capo. "Lo abbiamo subito soccorso, perdeva tantissimo sangue – afferma la titolare del bar, Maria Evely Florentino –. E’ successo tutto in pochi minuti. Davanti al locale c’era la mia auto parcheggiata – racconta –. Ad un certo momento il mio compagno mi ha detto: dammi la chiave poiché dal condominio stanno lanciando petardi. Quando sono uscita, mi sono accorta che stava scendendo questa persona con una mazza di baseball. Ci siamo chiusi tutti dentro e ho detto di chiamare i carabinieri. All’improvviso – spiega – quel ragazzo ha iniziato a prendere a mazzate le vetrate dei bar. In due, tre minuti sono arrivati i militari in pattuglia. Un ragazzo mi ha chiesto di uscire perché era nell’albergo accanto: la vittima. Poco dopo quel ragazzo è tornato indietro ed era tutto pieno di sangue; lo abbiamo messo a sedere su una sedia, abbiamo chiamato il 118 e lo abbiamo disinfettato. E’ stato tremendo". L’aggressore è stato arrestato poco dopo dai carabinieri, giunti sul posto ed ora è in carcere in attesa dell’udienza di convalida. v.r.