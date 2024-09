"Meglio la bici: troppo traffico"

"Personalmente preferisco muovermi in bicicletta per spostarmi da un posto all’altro, piuttosto che salire su autobus estremamente affollati e pieni di gente, soprattutto negli orari di punta, proprio come l’entrata o l’uscita da scuola – afferma la studentessa Elena Serafini –. Questo non toglie però che quando è necessario, magari nelle giornate di maltempo, è importante poter contare su servizi come questo.

L’unica pecca è il traffico che ingolfa le nostre strade nelle fasce orarie più critiche: anche per questo motivo spostarsi in autobus costringe gli utenti a impiegarci molto tempo per spostarsi. Ma capisco che risolvere un tema così articolato non sia di certo semplice".