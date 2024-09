Merenda con l’assessore per parlare dei nidi

Non è bastata la pioggia torrenziale a fermare Mama Merenda, il rinfresco offerto dalle mamme de La Nostra Tribù, che insieme ai loro bambini hanno ospitato qualche giorno fa l’assessora alle politiche educative del Comune di Modena, Federica Venturelli.

"L’iniziativa – racconta Giulia Ferrari, referente de La Nostra Tribù – è nata quasi per caso quando abbiamo incontrato il sindaco Mezzetti e l’assessora Venturelli poche settimane dopo il loro insediamento. Dal momento che in quell’occasione erano presenti soltanto due referenti delle mamme dei nidi, abbiamo pensato di dare vita a un momento più informale, in cui le istituzioni potessero incontrare tanti genitori e ascoltarli da vicino".

Un pomeriggio di festa, dunque, ma anche un prezioso momento di confronto per fare il punto sulla situazione dei nidi di Modena e sull’avvio dell’anno scolastico.

"Abbiamo appena cominciato – chiarisce Ferrari – e per ora ci siamo sentite ascoltate dall’amministrazione. Vantiamo un punto di vista privilegiato sulla situazione dei nidi, pertanto vogliamo continuare a dialogare con le istituzioni per promuovere il benessere dei nostri figli. La merenda di oggi è stata un successo: abbiamo visto i bambini divertirsi e allo stesso tempo siamo riuscite a ritagliare un momento di confronto con l’assessora. Speriamo che in futuro questa iniziativa possa trasformarsi in un appuntamento fisso".

Come sottolineato dall’assessora alle politiche educative, momenti come Mama Merenda sono fondamentali per capire da vicino le istanze delle famiglie e promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni.

"Oggi – commenta l’assessora Venturelli – partecipiamo con gioia a questo momento di festa insieme a tanti bambini e ai loro genitori. Si tratta di un’occasione importante per conoscere da vicino le famiglie e programmare risposte adeguate ai loro bisogni. Sostenere la genitorialità è un aspetto fondamentale per contrastare il calo demografico. A Modena abbiamo un sistema integrato 0-6 che funziona molto bene e da anni riscontra un altissimo gradimento da parte delle famiglie: vogliamo proseguire in questa direzione e innovare sempre di più e sempre meglio i nostri servizi, nel tentativo di intercettare le diverse esigenze di ogni famiglia".

Jacopo Gozzi