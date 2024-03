Messa in carcere poi in Duomo a Carpi

Come avviene già da qualche anno, la Pasqua di monsignor Castellucci sarà fra Modena e Carpi. L’arcivescovo comunque (come avviene anche a Natale) celebrerà la prima Messa del mattino di Pasqua al carcere di Sant’Anna. "È un momento significativo per me, e credo anche per la comunità carceraria, e lo vivo sempre con gioia", confida. Ieri in Duomo a Modena don Erio ha celebrato la Messa ‘In Coena Domini’ del Giovedì Santo, con il gesto simbolico della lavanda dei piedi. Oggi alle 18, sempre in cattedrale a Modena, l’arcivescovo presiederà la liturgia della Passione. Domani sera alle 21.30, ancora in Duomo, la solenne Veglia pasquale con la benedizione del fuoco e dell’acqua. La domenica di Pasqua, alle 10.45 monsignor Castellucci celebrerà la Messa del giorno nel Duomo di Carpi. Alle 17.15, poi, i Vespri solenni in Duomo a Modena, seguiti alle 18 dalla Santa Messa di Pasqua. s.m.