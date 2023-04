Microresidenze green e antisismiche dedicate a disabili e persone fragili

È partito in questi giorni a Concordia l’allestimento del cantiere per la realizzazione in via della Protezione Civile, al confine con l’area retrostante la scuola secondaria Zanoni, delle microresidenze assistite gestite da ASP.

Le microresidenze assistite sono state presentate martedì scorso presso lo spazio de ’La Bella Sfilza’ a Concordia alla presenza del sindaco Luca Prandini, della vicesindaca con delega alle politiche sociali Paola Giubertoni, dell’assessora ai diritti sociali dell’Unione Lisa Luppi, del direttore generale di ASP Area Nord Roberta Gatti e della responsabile servizi al domicilio di ASP Stefania Marchi.

Si tratta di un nuovo tassello di ’CasaInsieme’, iniziativa dell’Azienda pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi dell’Area Nord che prevede la realizzazione di questo innovativo progetto di cohousing sociale nell’intero territorio dei Comuni modenesi dell’Area Nord.

La struttura di Concordia sarà l’ottava edificata da ASP nella Bassa modenese e, diversamente dalle altre che l’hanno preceduta, sarà costruita in muratura, completamente antisismica, ecosostenibile ed ispirata alle più avanzate soluzioni progettuali di cohousing sociale a livello europeo in termini di vivibilità.

Composto da quattro alloggi totalmente indipendenti con uno spazio in comune, questo complesso sarà destinato prevalentemente a disabili parzialmente autosufficienti o a persone fragilianziani e potrà accogliere dalle 4 alle 8 persone. La struttura consentirà ai suoi residenti di rimanere in un contesto famigliare monitorato e protetto, in costante contatto con la rete dei servizi, assicurando se necessario un’assistenza a domicilio che rispetterà il bisogno di privacy ed il mantenimento dell’autonomia delle persone.

I lavori sono realizzati dall’impresa Edil Costruzioni Modenese srl che si è aggiudicata il cantiere del valore di 1 milione di euro che ha una durata indicativa di un anno.

Le risorse sono state messe a disposizione in parte da CNCE, CNCPT network della sicurezza in edilizia, Formedil ed in parte da ASP tramite utili di esercizio.