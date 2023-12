Migliaia in festa per il Superzampone: "Siamo nella food valley d’Italia"

In migliaia (circa 3mila) hanno partecipato ieri a Castelnuovo alla 34esima edizione della Festa del Superzampone, tradizionale manifestazione organizzata dall’Ordine dei Maestri Salumieri e dal Comune. Il maxi insaccato da 320 chili è stato il piatto forte dell’iniziativa e, come sempre, è stato distribuito gratuitamente accompagnato da contorno di fagioloni, pane e bicchiere di lambrusco. Il tradizionale incontro in sala del consiglio che ha preceduto il taglio del Superzampone di mezzogiorno è stato aperto dal sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi che ha detto: "L’importanza di questo appuntamento è duplice. Da un lato apriamo le festività nel modo a noi più congeniale, ritrovandoci attorno a un tavolo per mangiare piatti tipici della nostra tradizione. Dall’altro con il Superzampone celebriamo quell’industria agroalimentare che ha reso popolare Castelnuovo nel mondo. Questo evento ci serve a ricordare da dove siamo venuti, dai piccoli artigiani e commercianti della carne che sono diventati protagonisti del mondo dell’agroalimentare grazie alle loro capacità e saper fare. Ci teniamo che rimanga una grande festa popolare, capace di guardare al futuro a partire dalla tradizione". "Da dieci anni – ha precisato Luisa Falchi Vecchi, presidente dell’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi – la manifestazione viene anticipata dal taglio del minizampone per gli studenti delle scuole primarie. È un momento significativo perché i bambini sono il nostro futuro. Un grazie speciale va ai volontari che dedicano tempo ed energie alla preparazione del Superzampone, all’amministrazione comunale e ai Maestri salumieri che organizzano l’iniziativa". Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato Sante, ideatore del Superzampone, ha aggiunto: "Oggi, dopo 34 anni, questa festa si sta trasformando in qualcosa di più profondo, un momento per ritrovarci e fare festa, per ribadire la volontà di essere una comunità unita e guardare al futuro con fiducia". In sala consiliare era presente anche Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura, che dopo avere incassato qualche battuta amichevole del sindaco sull’esito del derby tra Modena e Reggiana, ha sottolineato: "Grazie allo straordinario lavoro delle imprese, l’Emilia-Romagna è diventata la food valley d’Italia, per i numeri e per la qualità delle produzioni". L’esibizione del comico Duilio Pizzocchi ha preceduto l’arrivo del maxi insaccato sul palco e il primo taglio, ad opera degli ospiti del Centro Le Querce e del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha evidenziato che "in Emilia Romagna abbiamo 44 tra produzioni Dop e Igp, il numero più alto tra tutte le regioni europee".

A seguire gli altri tagli, tra cui quelli della sindaca di Castelnuovo Nigra Domenica Caretto, della conduttrice Rai Metis De Meo e dell’attore Andrea Roncato.

Marco Pederzoli