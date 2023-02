Mirandola, strade ai raggi x: 6 patenti ritirate

Sono sei le patenti ritirate nelle ultime due settimane: questo il bilancio dei controlli stradali effettuati da parte della Polizia Locale di Mirandola. I cittadini sono stati sanzionati per differenti motivi: dalla guida in stato di ebbrezza alla mancata conversione (trascorso oltre un anno di tempo) della propria patente in quella italiana. Infine è stato emesso un verbale per impropria presenza alla guida nonostante la sospensione della patente per decreto del Prefetto. Sempre per quanto riguarda la Polizia Locale promozione a Commissario Capo per l’agente Emanuela Ragazzi, che assumerà la funzione di Vice Comandante. Entrata nel corpo della Polizia Locale di Novi nel 1993, viene trasferita a Mirandola nel 1995. E’ divenuta rapidamente un punto di riferimento per le lezioni di educazione stradale e di sicurezza nelle scuole.