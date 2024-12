Modena: cittadini chiedono più sicurezza stradale e sanzioni più severe

Non manca la preoccupazione anche sul territorio di Modena, riguardo i tanti incidenti che si sussegono sul nostro territorio. E la priorità, secondo i cittadini, deve essere proprio quello di un "impegno massimo per far sì che i sinistri e gli infortuni sulle nostre strade siano sempre meno – spiega Graziano Gazzotti –. Sotto questo punto di vista, è giusto intervenire per inasprire le sanzioni, affinché chi guida un mezzo possa essere sempre più attento al comportamento che assume in strada".

Non solo. "Sono contento che non si sia tralasciato il capitolo ’monopattini’, perché nella nostra città sono sì usati, ma è una novità piuttosto recente, rispetto invece ad altre città europee. Proprio per questo bisogna fare ancora più attenzione su come gestirli, affinché il traffico sia sempre più sicuro".